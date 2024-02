Młody talent z Poznania chce budować karierę krok po kroku. Kuba Rajski: "Będę walczył o to, by znaleźć się w Formule 1"

Najważniejsze na pewno będą mistrzostwa Świata we wrześniu, które odbędą się na angielskim torze w okolicach Nottingham. Pierwszy raz będę w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o karting i pierwszy raz na tym torze w ogóle się pojawię. Na pewno będzie to duże wyzwanie, ale no są to najważniejsze zawody w ciągu roku i zobaczymy, czy jeszcze pojawię się na mistrzostwach Świata w kartingu.

Zdaję sprawę ze swojego wieku. W obliczu dzisiejszej patologii, jeśli chodzi o Motorsport, to ten wiek może być elementem wyróżniającym. Obecnie pcha się bardzo młode dzieciaki do serii juniorskiej, do Formuły 4 i Formuły 3. Są to na przykład 14-latkowie. Moim zdaniem to nie jest odpowiednia ścieżka, dlatego ja będę próbował swoich sił, żeby pokazać się jak najwyżej w Motorsporcie. Czy to do wyścigów długodystansowych, czy też do bolidów jednomiejscowych. Niezależnie od tego, która formuła miałaby to być, nawet F1, to na pewno moja ścieżka będzie wyglądała trochę inaczej. Chciałbym pozostać w kartingu jeszcze jeden rok, aby udowodnić i przypieczętować swoją wartość.

Mam wrażenie, że w tej dyscyplinie Motorsportu jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem. Będę walczył o to, aby w F1 się znaleźć, ale obecnie przekracza to nasze rodzinne możliwości. Od dwóch lat prowadzimy intensywne rozmowy, by znaleźć sponsoring i żeby uzyskać jakiekolwiek wsparcie. Istotne jest to, by nie rozwijać się jedynie w kartingu, ale pójść dalej. Jest to niebywale trudne, ponieważ koszty są niesamowicie duże. Najbardziej przykre jest to, że są tam niektórzy moi koledzy, którzy na podwórku narodowym, nie mają takich sukcesów jak ja. Od lat walczę, żeby jednak swoją wartość pokazać właśnie wynikami, a nie tylko układami. Możemy zostawić sobie dwóch bardzo dobrych kierowców i oczywiste jest to, że dalej czy wyżej zajdzie ten, który ma po prostu większe zaplecze finansowe. To jest bardzo trudny temat, wobec czego walczę o to, żeby nie tylko wynikami, ale wypowiedziami, czy kreowaniem wizerunku stać się zauważalnym.