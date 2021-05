Młodzi działacze PO z Poznania chcą edukacji ekonomicznej, obywatelskiej i Stypendium Konstytucji 3 maja

Postulaty młodych członków Platformy Obywatelskiej zostały zaprezentowane na konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego wielkopolskiej PO, Rafała Grupińskiego.

- Te postulaty wynikają z refleksji, którą podzielamy od kilku lat. Zwycięstwo i popularność populistów jest efektem m.in. braku odpowiedniej i pogłębionej edukacji obywatelskiej. Istotne są wychowanie obywatelskie i przygotowanie młodego pokolenia do tego, by rozumiało świat aktywności publicznej i to, co znaczy uczestnictwo w świecie, w którym rozstrzygają się ich prawa i obowiązki