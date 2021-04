Młodzi radni razem z poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych chcą pomóc swoim rówieśnikom, którzy rok życia spędzili online

PCŚ – Centrum Inicjatyw rodzinnych przygotowało projekt „POZnaj siebie”, który ma pomóc młodzieży zmierzyć się z wyzwaniem, jakie niesie covidowa rzeczywistość.

– Celem programu jest zwiększenie wiedzy młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, przekazanie konkretnych rozwiązań wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach. Co ważne, zostanie on przygotowany przez ekspertów we współpracy z młodzieżą – mówi Urszula Mańkowska, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, szefowa CIR. I podkreśla, że program będzie realizowany we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, która bardzo zaangażowała się w to przedsięwzięcie.

