Modne paznokcie w listopadzie: Lipgloss nails - urok tkwi w prostocie!

Lipgloss nails - najmodniejsze paznokcie w 2023 roku! Poznaj ten trend

Lipgloss nails - co to jest?

Ten trend w manicure powstał z inspiracji błyszczykiem, który jest tak popularny w makijażu ust. Aby wykonać lipgloss nails, używa się przezroczystego lakieru z subtelnym dodatkiem odcienia różu lub brokatu, dzięki czemu paznokcie wyglądają niezwykle elegancko i wyrafinowanie. Ten trend jest prosty do wykonania i świetnie sprawdza się zarówno na długich, jak i krótkich płytkach paznokcia. Lipgloss nails to świetna propozycja dla wszystkich minimalistów i minimalistek, którzy chcą uzyskać stylowy efekt bez zbędnych ozdobników.

Jak wykonać Lipgloss nails?

Jeśli chcesz wykonać modny manicure w stylu lipgloss nails, musisz zadbać o swoje paznokcie, aby były w jak najlepszej formie. Pielęgnacja jest tu kluczowa, a po jej wykonaniu warto spiłować i wypolerować płytkę na pożądany kształt. Kolejnym krokiem jest nałożenie bazy z efektem sheer oraz przezroczystego lakieru do paznokci z połyskiem. To właśnie te elementy sprawiają, że uzyskujesz efekt błyszczenia, podobny do tego, jaki dają błyszczyki na ustach. Lipgloss nails są idealne dla minimalistek i minimalistów i na pewno przypadną im do gustu!