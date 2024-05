Morderstwo 21-letniej Moniki G. w Żernikach pod Poznaniem: Dlaczego nie zapewniono jej ochrony? Oskarżeni policjanci zabrali głos

Sprawa morderstwa 21-letniej Moniki G. w Żernikach pod Poznaniem

- Nieprawdopodobne jest to, by spisane skargi o czynach: groźby pozbawienia życia, bicie, przetrzymywanie w zamknięciu, nękanie psychiczne i grożenie nożem były błahymi powodami, dla których nie poświęcono większej uwagi

Morderca Sławomir B. w przeszłości był karany za znęcanie się nad byłą żoną, przez co trafił na pewien czas do więzienia.

Sfałszowane notatki

W trakcie jednej ze wcześniejszych rozpraw Krzysztof W. przyznał się do sfałszowania notatki służbowej. Jak powiedział mężczyzna, zrobił to poprzez naciski swoich przełożonych. Do wyjaśnień Krzysztofa W. odniósł się współoskarżony Piotr R. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.