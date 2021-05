Morderstwo we wsi Lipie pod Gostyniem. Chory psychicznie 32-latek zabił swoją matkę młotkiem? Mężczyzna usłyszał zarzuty

Lipie: 32-latek podejrzany o zabójstwo matki

Do tragedii doszło w minioną niedzielę. We wtorek, 25 maja prokuratura przesłuchała podejrzanego o morderstwo mężczyznę i postawiła mu zarzuty. To 32-letni syn zamordowanej kobiety. Dodatkowo przeprowadzona została sekcja zwłok pokrzywdzonej.

– Biegli stwierdzili rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe, charakter tych obrażeń wskazuje jednoznacznie na fakt kilkukrotnego użycia narzędzia tępokrawędzistego, którego użyto ze znaczną siłą

– mówi nam Jacek Masztalerz z gostyńskiej prokuratury.