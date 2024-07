Mosty Berdychowskie w Poznaniu rosną w oczach! Te kładki będą nowym symbolem miasta. Zobacz aktualne zdjęcia z budowy

Budowa Mostów Berdychowskich krok po kroku

Milionowa inwestycja nad brzegiem Warty

Za realizację projektu odpowiada firma Budimex, wyłoniona w drodze przetargu w 2022 roku. Koszt budowy to 156 mln zł, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do pierwotnych założeń z 2017 roku, kiedy to ogłaszano konkurs na projekt kładki pieszo-rowerowej. Zwycięski projekt, będący dziełem zespołu ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego oraz Błażeja Szurkowskiego, Macieja Sokolnickiego oraz Adama Turczyna, wzbudził początkowo wątpliwości co do możliwości jego realizacji.