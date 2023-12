Można sprawdzić, gdzie w domu ucieka ciepło. W Poznaniu rozpoczęły się zapisy do programu "Trzymaj ciepło"

Akcja "Trzymaj ciepło" odbywa się cyklicznie od 2009 roku. Dotychczas wykonano ponad 6 tysięcy pomiarów w domach jednorodzinnych i przebadano 250 kamienic.

- Program ma charakter edukacyjny i informacyjny. Promuje działania energooszczędne i proekologiczne. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że utrata ciepła przez nieszczelne okna czy źle ocieplone ściany to nie tylko niższa temperatura w mieszkaniu. To także realna strata pieniędzy wydana na energię cieplną, która bezpowrotnie ucieka z budynków i powoduje niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska