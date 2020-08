MPK Poznań: Nowa trasa tramwajowa na Unii Lubelskiej zostanie uruchomiona od września, ale już w tę niedzielę można tam dojechać tramwajem

Nowa pętla tramwajowa w Poznaniu gotowa. Wiemy, kiedy pojadą bimby!

Od wtorku, 1 września będzie można dojeżdżać tramwajem do nowej pętli tramwajowej przy Unii Lubelskiej w Poznaniu. Mieszkańcy tego rejonu, osiedli przy ul. Falistej i Unii Lubelskiej, mają powody do zadowolenia – do tej pory do najbliższego przystanku tramwajowego mieli około kil...