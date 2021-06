MPK Poznań: Remont mostu Dworcowego w Poznaniu. Tramwaje jadą inaczej!

We wtorek 1 czerwca rozpoczęły się zmiany w organizacji transportu w rejonie mostu Dworcowego. Ponieważ na torowisko wejdą ekipy naprawcze, trasy zmieni dziesięć linii: nr 5, 6, 8, 10, 11, 18, 12, 92, 99 oraz 201. Zaplanowano dwa etapy prac.

Pierwszy etap potrwa do 11 czerwca i wówczas tramwaje nie będą mogły kursować torowiskiem ulicy Głogowskiej od mostu Dworcowego do Dworca Zachodniego PKP.

- Pasażerowie dojeżdżający w kierunku Kaponiery i centrum z Górczyna lub Łazarza mogą skorzystać z bezpośredniego połączenia, które zapewnia linia nr 14, ewentualnie z linii nr 5 z przesiadką na przystanku Głogowska/Hetmańska na linie nr 12 lub 14, ewentualnie na przystanku Półwiejska na linie nr 2, 6, 10, 18 lub 92 – informuje ZTM. - Nie będą kursowały tramwaje linii nr 99, zmienione zostaną trasy linii nr 5, 8, 11, 12, 92 i 201. Bez zmian – w odniesieniu do obecnego układu - będą kursować tramwaje linii nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 i 18.