Mróz na dworze, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto nowe zdjęcia

Mróz na dworze, ale robić trzeba! Zobacz, co dzieje się na Starym Rynku w Poznaniu

- Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy, którzy zbyt optymistycznie na to spojrzeli. Ja mówiłem o końcu roku i jestem przekonany, że do końca roku uda się zrobić całą płytę z oświetleniem i uliczkami dochodzącymi do Starego Rynku - wyjaśniał niedawno Jacek Jaśkowiak.

"Stary Rynek będzie wyglądał bajkowo"

My odwiedziliśmy Stary Rynek w Poznaniu w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła . Co w tej chwili dzieje się na placu budowy?

