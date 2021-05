MTP Poznań ma 100 lat! "Jesteśmy całkiem sprawnym stulatkiem". Kiedy wracają imprezy targowe?

– W roku jubileuszu nie zorganizowaliśmy jeszcze żadnych targów, ale to, mam nadzieję, niebawem się zmieni. W nowe stulecie wchodzimy inni, ale mocniejsi niż wcześniej.

Z okazji 100-lecia Grupa MTP zaplanowała jubileuszowe wydarzenia. W piątek o godz. 15.30 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta rozpoczął się wernisaż plenerowej wystawy „Historie z Iglicą w tle”. To zdjęcia i wspomnienia z targów, wiele z nich napłynęło jako zgłoszenia w konkursie pod tym samym tytułem. Podczas wernisażu zostaną wręczone nagrody uczestnikom konkursu.

Grupa MTP to już nie tylko targi

Sto lat to dopiero początek, a jak mówił Tomasz Kobierski, targi są wyjątkowo sprawnym stulatkiem. Dziś Międzynarodowe Targi Poznańskie to już nie tylko wystawy, ale także reklama zewnętrzna czy gastronomia. W 2018 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie zastąpiła parasolowa marka Grupa MTP, która oprócz organizacji targów podejmuje też inne działania i inwestycje. Dzięki tej dywersyfikacji spółce udało się przejść pandemiczny kryzys, czas ten wykorzystując na rozwijanie dotychczasowych i tworzenie nowych marek – np. agencji marketingowej r360, diety pudełkowej City Diet czy aplikacji do zamawiania jedzenia ZiO app.