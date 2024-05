Mural Kawu z herbem Poznania już zamalowany. Wzbudził zachwyt, ale przetrwał niewiele ponad tydzień. "Street art rządzi się swoimi prawami"

Mural z herbem Poznania zamalowany

"Niszczą wszystko, co piękne", " Jeden z najładniejszych murali w ostatnim czasie, przy okazji taki, który mógłby być wizytówką Poznania, ale co tam, zamalujmy", "Szkoda. Kawu wykonał super robotę. A teraz będzie jak zawsze... Nic nowego.", "A co im to przeszkadzało?" - to tylko kilka z komentarzy, które znaleźć można pod tym postem.