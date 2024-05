Na czele wielkopolskich list wyborczych do europarlamentu aż roi się od politycznych spadochroniarzy

Ilu europosłów wybierzemy w Wielkopolsce?

Nie wiadomo tak naprawdę, ilu europosłów wybierzemy w tym roku w Wielkopolsce stanowiącej okręg wyborczy nr 7. Jak podaje tvn24.pl, w Polsce do żadnego okręgu wyborczego nie jest bowiem odgórnie przypisana liczba mandatów do zdobycia, jak to się dzieje np. w przypadku wyborów do Sejmu.