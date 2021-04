Na Majówkę do Zoo i Botanika. Stare i Nowe Zoo znów będą otwarte. Od poniedziałku 26 kwietnia czekają na zwiedzających

W biletomatach, ustawionych przed bramą do zoo można płacić wyłącznie kartami płatniczymi. Kto zdecyduje się kupić bilet online nie musi go drukować. Bramkę wejściową można otworzyć korzystając z kodu wyświetlonego na ekranie telefonu.

- Kasy są czynne do godziny 18.00 - mówi Małgorzata Chodyła. - Zachęcam jednak do kupowania biletów online, a także korzystania z biletomatów.

W weekend prawdopodobnie zostanie uruchomiona także kolejka. Będą jeździły tylko otwarte wagoniki, zająć będzie można co drugie miejsce.

Ze względu na pandemię nie będzie można zwiedzać pawilonu zwierząt nocnych, tygrysiej chaty, a także części, w której rezydują zwierzęta drapieżne.

- To również z powodów bezpieczeństwa - informuje rzeczniczka zoo. - Wirus jest groźny dla części zwierząt, ponadto Sanepid zalecił nam już na początku pandemii wyłączenie ze zwiedzania pomieszczeń zamknięte oraz te, w których zwierzęta oddzielają od zwiedzających szyby i poręcze.

Poruszanie się po zoo może być nieco utrudnione, z powodu znajdujących się w niektórych miejscach wykopów.

- To efekt prac związanych z podłączeniem Zoo po 47 latach istnienia do sieci wodociągowej Aquanetu - mówi Małgorzata Chodyła. - Nasze własne przyłącze wody od dawna było niewydolne. Teraz to się zmieni. Dzięki temu będziemy mogli m.in. wybudować nowy basen dla fok. Prace potrwają do listopada - dodaje.