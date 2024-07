Na Malcie w Poznaniu od piątku Enea Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie! Jednym z kandydatów do medali Aleks Narożny z Posnaniii

Zapytaliśmy też go o to jak wygląda życie wioślarza, który pół roku spędza na obozach.

– Jak stoimy na podium, to jest pięknie i można powiedzieć, że to taka wisienka na torcie całego procesu treningowego. Na co dzień jednak nie jest już tak radośnie, bo mamy 2-3 treningi dziennie i nawet jak nie schodzimy na wodę, to wspólnie z treningami analizujemy nasze wyścigi –przyznał sympatyczny zawodnik.

Według niego wioślarze z Posnanii RBW i tak mogą uważać się za szczęśliwców, bo mają do dyspozycji lepszą bazę treningową niż większość ich rówieśników.

– Nieprzypadkowo Posnania jest tak wysoko w rankingach klubowych. Mamy nowoczesny obiekt i to procentuje. Nie chodzi o jego lokalizację, tylko o to w co jest wyposażony. Dlatego fakt, że jest położony nad Wartą, a nie nad Maltą nie ma większego znaczenia. W Poznaniu bardzo lubię startować, bo nie dość, że mamy piękny tor, to u nas wszystko jest zawsze dobrze zorganizowane i na czas – zakończył Aleks Narożny.