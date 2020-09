Na MTP trwają targi Hobby. Miłośnicy gier planszowych, kolekcjonerzy i modelarze znajdą coś dla siebie. Co można zobaczyć? [ZDJĘCIA]

- To, co można u nas zobaczyć, to projekt stowarzyszenia "Zbudujmy to", który przedstawia modele taboru, budynków i całej infrastruktury kolejowej zbudowanej z klocków Lego. Modele te odzwierciedlają prawie w 100 proc. rzeczywiste pociągi, wagony i lokomotywy - mówi Dawid Kubicki że stowarzyszenia "Zbudujmy to" i jeden z wystawców.

I dodaje: - Każdy model jest inny. W zależności od tego, z czego się składa, buduje się go przez miesiąc lub nawet przez lata.

Oprócz modeli kolejek, które zdecydowanie dominują na tegorocznych targach Hobby, zwiedzający znajdą także stoiska z książkami, szachami i grami planszowymi, w które można zagrać na miejscu, jak również z torami na których można wypróbować samochody sterowane na pilota i w ten sposób pościgać się z innymi.