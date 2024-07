Na osiedlu Piastowskim w Poznaniu powstanie Spółdzielcza Strefa Parkowania? Mieszkańcy zagłosowali Karol Pomeranek

Spółdzielcza Strefa Parkowania na os. Piastowskim obecnie nie powstanie. WALDEMAR WYLEGALSKI

- W drugiej ankiecie dot. wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania na os. Piastowskim w Poznaniu wzięło udział 37,91 proc. spośród 4 708 osób uprawnionych do głosowania. To za mało, by SSP obecnie powstała - informują przedstawiciele poznańskiego osiedla.