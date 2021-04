Na terenie ROD Bogdanka powstanie uspołeczniony ogród miejski. Organizatorzy postulują ochronę zachodniego klina zieleni w Poznaniu

Walentynki 2021 w Poznaniu: Co robić 13 i 14 lutego? Kina i teatry czekają na zakochanych Sprawdź propozycje!

W niedzielę, 14 lutego święto zakochanych. Walentynki 2021 to kolejne święto, które będziemy obchodzić w cieniu epidemii koronawirusa. Jednak to pierwsze święto od co najmniej 100 dni, które możemy celebrować poza domem. Kina i teatry czekają w weekend na zakochanych. Co robić w weekend 13-14 lutego? Sprawdź propozycje.