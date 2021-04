Na UAM będzie można studiować groznawstwo. Nowy kierunek studiów to ukłon w stronę fanów gier cyfrowych

Groznawstwo nowym kierunkiem na UAM-ie

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM przygotował całkowicie nowy kierunek studiów licencjackich dla fanów gier cyfrowych - groznawstwo. Skierowany jest on do osób pasjonujących się grami wideo, Second Life, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, cyfrowymi technologiami, a także do osób zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą medialną.