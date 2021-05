Na ul. Marcelińskiej w Poznaniu policja ma pełne ręce roboty. Kierowcy cały czas jadą tu pod prąd. 20-30 mandatów dziennie

Od strony ul. Ziętary, zza szlabanu szpitalnego wyjeżdża samochód i jedzie na wprost w ul. Marcelińską, mimo dwóch stojących po obu stronach jezdni wysokich znaków zakazu i wyraźnie widocznych zaparkowanych przodami do niego samochodów. Kierowca hamuje, bo na wprost niego jednokierunkową Marcelińską nadjeżdżają cztery kolejne samochody. Wycofuje się, bo nie mogą się wyminąć, zjeżdża tyłem w pobliże bramy do Komendy Miejskiej Policji i przepuszcza je.

Przed południem za bramą jednostki wojskowej pojawił się policyjny radiowóz. Policjanci nie odpoczywali – co kilka minut wychodzili do nadjeżdżających od strony ul. Ziętary samochodów. Po godzinie 15 radiowóz z głośnikami przeganiał kolejnych amatorów jazdy Marcelińską.

Dużo mniej miejsc parkingowych

Zmiany na ul. Marcelińskiej nie ograniczają się tylko do jednego kierunku ruchu. Bardziej uciążliwym dla mieszkańców i ludzi pracujących w tym rejonie jest znaczące ograniczenie ilości miejsc parkingowych: zlikwidowano wszystkie miejsca prostopadłe do osi jezdni pod płotem jednostki, w zamian wyznaczając na ulicy pas równoległy do osi jezdni, przy krawężniku dawnych miejsc. Można obliczyć, że usunięto około 48 miejsc postojowych, w zamian wyznaczając – kosztem ruchu w obie strony – pas na 24 samochody.