Na ul. Żupańskiego będzie remontowany chodnik. Od 4 maja trzeba będzie przeparkować auta

Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że najbardziej zniszczone fragmenty chodnika i miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zostaną naprawione w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Prace rozpoczną się 4 maja po północnej stronie ulicy, na odcinku od ul. Różanej do ul. Wierzbięcice. Powinny potrwać przez najbliższy tydzień, do 11 maja. Następnie ekipa remontowa przeniesie się na stronę południową, na ten sam odcinek ulicy. Tam prace powinny odbywać się w terminie od 12 do 19 maja.

Zobacz też: Gdzie można legalnie grillować? W tych miejscach możesz wrzucić coś na ruszt bez narażania się na mandat

Kierowcy muszą w tym czasie liczyć się z koniecznością przeparkowania: będzie można zostawiać samochody tylko po jednej stronie ulicy. W związku z tym od 4 maja będzie można parkować tylko po stronie południowej, a od 12 maja tylko po stronie północnej.