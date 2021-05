Na weekend "Z naszych stron". Czyli subiektywny wybór tekstów z minionego tygodnia

I oby tak samo Czytelnicy zareagowali na apel profesora Krzysztofa Zieniewicza, który – pytany przez Anitę Czupryn – opowiada o złym losie polskiej transplantologii. Co takiego siedzi w naszych głowach, że nawet po śmierci nie chcemy się dzielić z potrzebującymi tym, co nam już i tak niepotrzebne? - czytaj artykuł . Nie lubimy słuchać lekarzy? Najwidoczniej tak, bo nawet tak bardzo potrzebne nam szczepienia reklamuje Polakom komik, ale nie naukowiec – co próbuje wytłumaczyć psycholog Wiesław Baryła przesłuchiwany przez, jak zwykle świetną, Ryszardę Wojciechowską - czytaj artykuł .

Polecam też Waszej uwadze artykuł, który do publicystycznego zacięcia pozostałych nie pasuje, ba – do tej pory z pewnością woleliście takie teksty omijać szerokim łukiem. Bo przecież: nas to nie dotyczy. Na pewno? Kilka tygodni temu koleżanka, piękna kobieta, wyznała mi, że już nigdy nie spędzi wakacji na słonecznej plaży. Czerniak, o którym pisze Izolda Hułakiewicz nie wybacza błędów, a największym jest niewiedza. Moja koleżanka, na szczęście, wiedzę miała - czytaj artykuł.

Dopiero pod koniec wybierania najlepszych i najważniejszych, moim zdaniem, artykułów tego tygodnia, zorientowałem się, że każdy z nich wyszedł spod pióra kobiety, choć ich bohaterami są czasem mężczyźni, prawdziwi twardziele. Może to dobra zapowiedź nadchodzącego tygodnia, w którym obchodzimy jedno z największych świąt – Dzień Matki. Na koniec więc zachęcam do lektury materiałów o największych twardzielkach. W pierwszym – Dorota Abramowicz pisze o walecznej Aleksandrze Chodoniuk. Przed problemami, z jakimi ona się mierzy, ucieka większość mężczyzn – i to mówią statystyki - czytaj artykuł. Drugi artykuł to porażająca historia matki dziewięciorga dzieci, zabranych bezdusznym wyrokiem sądu. Tak, wiem – też początkowo ominąłem artykuł Grażyny Szyszki opisującej dramat z Dalkowa, myśląc „e, jakaś patologia”. Macie okazję bardzo się zdziwić - czytaj artykuł.