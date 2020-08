Nabór na dotacje WARP wygrały boty? Sprawdzą to niezależni eksperci. Marszałek: Dopóki wątpliwości nie zostaną rozwiane - wypłat nie będzie

Marszałek stwierdził, że dopóki te wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, dotacje nie będą wypłacane. Zwrócił jednak uwagę, że z informacji uzyskanych od firmy odpowiadającej za informatyczną stronę przetargu WARP, nie wynika jakoby miało dojść do takich wydarzeń.

Sprawdzanie prawidłowości naboru ma rozwiać wątpliwości zgłaszane przez przedsiębiorców nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na kapitał obrotowy.

Wizyta policji w siedzibie WARP, o której mówił, była związana z zawiadomieniem złożonym do prokuratury i CBA przez wojewodę wielkopolskiego po protestach przedsiębiorców, którzy nie zakwalifikowali się do otrzymania dotacji po trwającym kilkadziesiąt sekund naborze

Nabór WARP - zasady ustalone wspólnie z ministerstwem

Marszałek zwrócił też uwagę, że sposób przeprowadzenia naboru wniosków na dotacje na kapitał obrotowy był zgodny z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Unii Europejskiej.

- Zdecydowaliśmy się na zastosowanie jedynie kryterium 30 proc. spadku obrotów, by dostęp do tych pieniędzy był jak najszerszy - mówił marszałek. - Podzieliśmy te środki jedynie na pulę dedykowaną branżom szczególnie dotkniętym przez pandemię, która stanowiła 40 proc. całej sumy i pulę dla pozostałych branż. Jednym z powodów było to, że trudno porównywać sytuację firm prowadzących działalność w różnych obszarach. Inną możliwością utrzymania tak szerokiego dostępu było przeprowadzenie losowania. Ale i tu mogłyby pojawić się wątpliwości.