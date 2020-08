Nabór na granty dla wielkopolskich przedsiębiorców skończony po kilkudziesięciu sekundach. Przedsiębiorcy idą do prokuratury

Internetowy nabór na granty dla wielkopolskich przedsiębiorców, finansowane z funduszy unijnych, rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 9. Kilkadziesiąt sekund później przedsiębiorcy, którzy próbowali złożyć wnioski, otrzymywali komunikat, że środki zostały wyczerpane. Internet zawrzał. - To przekręt - twierdzą ci, którzy sekundy po dziewiątej dostali taki komunikat. - Nabór był transparentny, ale wniosków było znacznie więcej niż pieniędzy - twierdził Krzysztof Urbaniak, prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorcy zdecydowali się złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

- Miałem przygotowany wniosek. Dokładnie o godzinie 9 według zegara atomowego kliknąłem, aby go wysłać - mówi Piotr Staszak, przedsiębiorca, który próbował złożyć wniosek. - System zaczął przetwarzać informacje i otrzymałem komunikat, że środki zostały wyczerpane. Przyszedłem pod WARP, żeby uzyskać wyjaśnienia. Przed siedzibą WARP przy ul. Piekary w Poznaniu podobnych osób było kilka. - Niektórzy jeszcze przed 9 otrzymywali komunikaty o przyznaniu środków - mówili. 19 sierpnia zgodnie z planem na stronie internetowej uruchomiono generator wniosków. Ich składanie rozpoczęło się 24 sierpnia o godzinie 9. I niemal w tym samym momencie zakończyło. Niektórzy przedsiębiorcy zaledwie po kilkudzisięciu sekundach otrzymywali informację o wyczerpaniu środków. Rozdzwoniły się telefony. W Internecie zawrzało. Niemożliwe żeby to było uczciwe – twierdzi Bożena Krawczyk, prowadząca w Gnieźnie Gabinet Biorezonansu. – Przygotowaliśmy wniosek w generatorze. Otrzymaliśmy z systemu WARP na maila adres z linkiem do złożenia wniosku – mówi kobieta. – Przed 9 siedziałam przed ekranem z kursorem myszki na linku. Kliknęłam go z wybiciem dziewiątej. Po kilkudziesięciu sekundach dostałam z systemu odpowiedź, że środki zostały wyczerpane. Jak to możliwe? - pyta.

Oliwy do ognia dolał fakt, że kilka tygodni przed naborem zaczęły pojawiać się oferty firm, które miały pomagać w złożeniu wniosku i gwarantować, że wniosek znajdzie się na 100 proc. w puli tych, złożonych wystarczająco szybko, by zakwalifikować się do dofinansowania. przedsiębiorcy są przekonani, dysponowały one oprogramowaniem, które automatycznie „składało” wniosek.

- Gdy po kilkudziesięciu sekundach dostaliśmy komunikat o odrzuceniu wniosku księgowa powiedziała, że musimy zainwestować w szybszy internet - mówi przedsiębiorca z branży metalowej z głębi Wielkopolski. - Informatyk skwitował to jednym słowem - przekręt - dodaje.

Prezes WARP, Krzysztof Urbaniak, stanowczo zaprzecza nieprawidłowościom. - Wszystko działało prawidłowo, ale zainteresowanie było ogromne. Serwer zaczął wysyłać komunikaty o braku środków po przekroczeniu 110 proc. alokacji - zapewnił. O prawidłowości naboru jest przekonany także Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dysponent unijnych pieniędzy, z których są finansowane granty.

- Procedura informatyczna, dedykowana naborowi wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa została przeprowadzona prawidłowo i bez zakłóceń. Okazało się jednak, że podmiotów, ubiegających się o grant w tym postępowaniu, jest znacznie więcej, niż środków finansowych. Alokacja, którą przygotowaliśmy z myślą o ich wsparciu, była najwyższa z możliwych - informuje Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka prasowa marszałka województwa wielkopolskiego. - Zdajemy sobie sprawę z niezadowolenia czy wręcz rozczarowania wielu z tych przedsiębiorców, którzy wsparcia w ramach tego projektu nie otrzymają, ale zarzuty o brak transparentności, kierowane pod adresem WARP, wydają się bezpodstawne. Oczywiście, przyjmiemy wszystkie protesty i każdy z nich rzetelnie przeanalizujemy. - Elektroniczny nabór, w którym jedynym kryterium jest kolejność zgłoszeń to strzelanie sobie w stopę - jest przekonany Damian Niemir z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego

- Obecnie nie da się zrobić dobrego systemu działającego na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Identyczny problem miała choćby FIFA, ten sam problem był z biletami na duże koncerty czy Olimpiadę. Problem jest zawsze ten sam. Każde odświeżenie „wiszącej” zdawałoby się strony, otwarcie jej w innej przeglądarce generuje ruch, z którym serwery sobie nie radzą natychmiast. Nie ma sposobu na sprawną, a jednocześnie sprawiedliwą, bo o to tu chodzi, obsługę kolejki do serwera, jeśli opieramy się tylko na trudnej do zmierzenia i uwarunkowanej wieloma parametrami technologicznymi drodze zgłoszenia. Korzystając z Internetu opieramy się o infrastruktury różnych, często niezależnych od użytkownika, sieci - podkreśla. I dodaje - Czy są metody informatyczne, które dają pewność, że wniosek wpłynie odpowiednio wcześnie? Osobiście nie dałbym 100 proc. gwarancji, ale jest szereg metod, które zwiększają prawdopodobieństwo takiego rozwiązania. Szacując liczbę użytkowników, a tym samym spodziewając się tak dużego ruchu, trzeba zrobić wszystko, by ten proces rozłożyć na etapy, dodać kategorie czy grupy uprawnionych do zgłoszenia użytkowników, a samo ustawianie się w kolejce powinno być zadaniem maksymalnie uproszczonym dla serwera, by uniknąć potencjalnych błędów transmisji czy przerwania sesji użytkownika.

Na Facebooku szybko powstała grupa PROTEST ! WARP Wielkopolska GRANT 2020 - Unieważnić nabór.

Przedsiębiorcy, których wnioski zostały odrzucone żądają między innymi unieważnienia naboru. Przedsiębiorcy zdecydowali się na złożenie zawiadomienia do prokuratury. - Mamy już kancelarię prawną, która zdecydowała się nam pomóc - mówi organizatorka protestu. - Zbieramy upoważnienia od osób poszkodowanych oraz dowody. W czwartek o godzinie 16 będziemy protestować przed siedzibą WARP. Będzie można przyjść i dołączyć się do tego zawiadomienia jako osoba poszkodowana.

W konkursie grantowym do rozdysponowania było niespełna 100 mln zł. Suma ta była podzielona na dwie pule. 40 proc. to pieniądze, które są przeznaczone dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych przez COViD, a więc np. gastronomia, transport, branża eventowa. Tu, zgodnie z informacją WARP nabór zakończył się po 27 sekundach. W przypadku puli dla przedsiębiorców z innych branż trwał minutę i 45 sekund.