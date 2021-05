Nad Cybiną postawiono instalacje artystyczne. Brama Poznania chce zwrócić uwagę na dziedzictwo miasta

W ramach projektu "Rzeźby Natury" powstały wspomniane instalacje, których autorem jest artysta Łukasz Trusewicz. W dobie braku dostępu do powszechnej kultury ze względu na pandemię można je oglądać nad poznańską Cybiną.

- Jako instytucja kultury czujemy się zobowiązani do opieki i troski związanej z szeroko pojętym dziedzictwem naszego miasta - w tym dziedzictwem przyrodniczym. Do tej roli w szczególny sposób predestynowana jest właśnie Brama Poznania, co wynika z jej nadrzecznej lokalizacji