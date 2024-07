Nad Notecią powstanie nowy most. Zastąpi przeprawę promową. Wielkopolski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na projekt mostu w Ciszkowie

Powstanie nowy most nad Notecią

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje projekt mostu oraz dojazdów w ramach nowego przebiegu DW nr 153 na odcinku Ciszkowo – Gajewo. Pierwsza część zamówienia dotyczy 1,5-kilometrowego fragmentu łączącego planowane rondo z istniejącą drogą, a druga część - dalszego przebiegu do planowanego ronda na skrzyżowaniu DW nr 153 i DW nr 174. Projektowany most nad Notecią ma być pięcioprzęsłowy z konstrukcją z betonu sprężonego, a także przewidziano budowę nowego jednoprzęsłowego mostu nad Starą Notecią.

W tym miejscu pomiędzy Czarnkowem a Wieleniem powstanie nowy most nad Notecią na drodze wojewódzkiej nr 153. Zastąpi on kursujący w tym miejscu prom.

W przetargu głównym kryterium oceny ofert będzie cena, która może przynieść wykonawcom do 60 proc. punktów. Pozostałe punkty przyznawane będą za okres rękojmi oraz za przygotowanie analizy zamówienia z propozycjami rozwiązań ewentualnych problemów. Oferty można składać do 30 lipca do godziny 12:00.