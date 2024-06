Nadchodzi gorączka Euro 2024. Pamiętacie Euro 2012 w Poznaniu? Oto zdjęcia miasta oblężonego przez kibiców z Irlandii

Już w piątek, 14 czerwca rozpoczyna się w Niemczech Euro 2024. W pierwszym meczu Mistrzostw Europy gospodarze zmierzą się w Monachium ze Szkocją. 12 lat minęło od Euro 2012 w Polsce i Ukrainie. Jednym z miast-gospodarzy tamtej imprezy był Poznań. Co to były za kolorowe dni w czerwcu 2012 r! Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

Euro 2012 w Polsce i Ukrainie

Wielka radość wybuchła w Polsce i Ukrainie 18 kwietnia 2007 r., gdy komitet wykonawczy UEFA wybrał wspólną ofertę obu krajów do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Polska i Ukraina pokonały w finałowym głosowaniu Włochy i wspólną kandydaturę Węgier i Chorwacji. Jednym z miast w Polsce, które wytypowano do organizacji meczów był Poznań. Oprócz niego były to Warszawa, Gdańsk i Wrocław, a Kraków i Chorzów trafiły na listę rezerwową. W Ukrainie miastami gospodarzami zostały Kijów, Donieck, Dniepr i Lwów, a na liście rezerwowej znalazła się Odesa.

Jak Poznań przygotowywał się na Euro?

Najważniejszą inwestycją była budowa nowego stadionu przy ul. Bułgarskiej. Dawny stadion wałowy zmienił się w kolejnych latach nie do Poznania. Już w 2006 r., rozpoczęła się budowa nowego "Kotła", czyli trybuny najzagorzalszych kibiców Lecha. Jej dwie kondygnacje były gotowe w lutym 2007 r., a więc przed ogłoszeniem gospodarza Euro 2012. Po drugiej stronie stadionu od 2004 r. wznosiła się "IV", której budowa była pierwszym elementem modernizacji stadionu Lecha. Po ogłoszeniu w Cardiff dobrych wieści zdecydowano się na zmianę projektu trybun bocznych, aby pomieściły więcej widzów. Ich budowa trwała do 2010 r., wkrótce potem Poznań mógł chwalić się, że "u nas trawa już rośnie". Koszt budowy obiektu, który może pomieścić około 43 tys. widzów, wyniósł 746 mln zł, z czego ponad 100 mln zł pochodziło z funduszy centralnych.

Inwestycje trwały jednak w całym mieście i dookoła. Rozbudowano lotnisko Ławica, wybudowano częściowo nowy dworzec kolejowy, przebudowano drogi w pobliżu stadionu (m.in. Bułgarską, Grunwaldzką i Bukowską), wyremontowano centralny odcinek ulicy Święty Marcin. Wybudowano też zachodnią obwodnicę miasta w ciągu S11 i wschodnią w ciągu S5.

Na liście inwestycji "na Euro" znalazło się też przedłużenie PST do Dworca Zachodniego, budowa trasy tramwajowej na Franowo (parking przy centrum M1 był "parkingiem buforowym"), przebudowa węzła Antoninek, przebudowa ronda Kaponiera, którą częściowo ukończono na Euro, a resztę dokończono "na Euro 2016", a nawet budowa Term Maltańskich. Miasto kupiło też nowe tramwaje od Solarisa i około 100 nowych autobusów.

Tuż przed Euro uzyskano "przejezdność" na autostradzie A2 do Warszawy, nieco wcześniej połączono Poznań autostradowo z Niemcami. Wyremontowano też pobieżnie linie kolejowe prowadzące z Poznania do Trójmiasta, Wrocławia i Warszawy. Z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych nie powstała wyłącznie zapowiadana droga ekspresowa S5, która miała połączyć trzy miasta organizujące mecze Euro 2012, czyli Wrocław, Poznań i Gdańsk.

Euro 2012 w Poznaniu

Na początku grudnia 2011 r. rozlosowano grupy ME. Wówczas okazało się, że w Poznaniu swoje mecze rozegrają reprezentacje Chorwacji, Irlandii i Włoch. Czwarty zespół grupy C, mistrz Europy z 2008 r. Hiszpania, wszystkie swoje mecze rozegrać miał w Gdańsku. Wylosowanie Chorwacji i w szczególności Irlandii przyjęto w Poznaniu z entuzjazmem. Kibice tych drużyn jeżdżą za nimi bardzo chętnie i należą do najbardziej "kolorowych".

Zanim do Poznania zjechał zielona banda Irlandczyków w Opalenicy pod Poznaniem rozgościła się reprezentacja Portugalii, która wybrała tamtejszy ośrodek na swoją bazę treningową na czas mistrzostw. Oprócz podglądania Cristiano Ronaldo na treningach mieszkańcy miasta i kibice mieli okazje spotkać gwiazdy futbolu także na mieście. Do legendy przeszła wyprawa piłkarzy do lokalnej pizzerii, a jej pomysłodawca Pepe, choć na boisku uznawany za brutala, okazał się poza nim najsłodszym piłkarzem świata.

W Poznaniu zaplanowano rozegranie trzech spotkań:

10 czerwca Irlandia zmierzyła się z Chorwacją i przegrała 1:3,

14 czerwca Włochy zremisowały 1:1 z Chorwacją,

18 czerwca Włochy wygrały z Irlandią 2:0.

Kibice opanowali miasto

Kibiców z Irlandii w Poznaniu było około 20 tysięcy. Przygotowano dla nich min. specjalne pola kampingowe koło Areny i na terenach TKKF przy ul. Mieszka I. Trudno nie było ich zauważyć - całe miasto stało się jakby bardziej zielone. Do historii przeszła ich adoracja jednej z poznańskich policjantek, ich śpiewy, m.in sportowego hymnu The Fields of Athenry i piosenki Boys in Green czy zabawy w centrum miasta.

Kibiców z Chorwacji przyjechało około 10 tysięcy. W tym tłumie niknęli Włosi i kibice z innych krajów. Na placu Wolności czekała na wszystkich duża strefa kibica, gdzie można było zobaczyć wszystkie mecze na telebimach. Podczas spotkań reprezentacji Polski ciągnęły do niej dziesiątki tysięcy ludzi.

Polskie emocje na Euro 2012 skończyły się szybko, 16 czerwca. Irlandczycy ostatni mecz rozegrali 18 czerwca w Poznaniu i wkrótce zaczęli wracać do domów. Poznaniakom pozostały głównie wspomnienia o wielkiej imprezie w całym mieście.

