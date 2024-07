Nadchodzi wielki festiwal smaków Wielkopolski. Już w pierwszą niedzielę lipca w Szreniawie zjesz ze smakiem na imprezie "Z wiejskiego stołu"

Tradycyjne metody przygotowania potraw

Degustacje i pokazy kulinarne

Jednym z głównych punktów programu festiwalu "Z wiejskiego stołu" będą degustacje i pokazy przygotowania różnorodnych potraw i przetworów. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję spróbować tradycyjnie wyprodukowanego masła i sera, a także zobaczyć, jak tłoczy się soki na zimno. Pokazy przygotowania suszu i syropu z roślin zielnych oraz palenia kawy zbożowej z pewnością przyciągną uwagę wielu gości. Nie zabraknie również możliwości degustacji chleba wypiekanego na miejscu w tradycyjnych piecach chlebowych, co dla wielu będzie niezapomnianym doświadczeniem.

Atrakcje dla całej rodziny

Festiwal "Z wiejskiego stołu" to wydarzenie skierowane nie tylko do dorosłych miłośników tradycyjnej kuchni, ale również do rodzin z dziećmi. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które mają na celu zapewnienie rozrywki dla najmłodszych uczestników. Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z tradycyjnymi potrawami pozwolą dzieciom i ich rodzicom spróbować smaków, które niegdyś gościły na wiejskich stołach. Dodatkowo, na terenie muzeum zaplanowano atrakcje dla dzieci oraz śpiewanki biesiadne, które umilą czas i pozwolą na chwilę relaksu w miłej atmosferze.