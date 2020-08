Najbardziej popularne kluby w piłkarskiej ekstraklasie. Na którym miejscu jest Lech Poznań, a na którym Warta Poznań? [RANKING]

Zobacz galerię (18 zdjęć) Oto ranking popularności klubów piłkarskich w ekstraklasie na podstawie polubień na profilach facebookowych.Przejdź do galerii ---> Łukasz Gdak Zobacz galerię (18 zdjęć)

Najważniejszym wyznacznikiem formy i znaczenia drużyny piłkarskiej jest zazwyczaj jej pozycja w tabeli. Na początku sezonu trudno wyciągać jednak wnioski, kto jest dobrze, a kto źle przygotowany do sezonu. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, jak poznańskie kluby klasyfikują się na tle innych ekip z ekstraklasy pod względem popularności. Do mierzenia tej ostatniej posłużył nam Facebook. Warta dołączyła ostatnio w elicie do sąsiada zza miedzy, sportowo się więc do niego zbliżyła. W sensie kibicowskim oba kluby dzieli jednak przepaść.