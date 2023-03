Najczęstsze sygnały, że twoja dieta jest zbyt niskokaloryczna! Oznaki, że jesz za mało! Sprawdź!

Oznaki, że jesz za mało

Restrykcyjna i niskokaloryczna dieta nie oznacza, że szybciej schudniemy. Spożywanie zbyt małej liczby kalorii może doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Może skutkować pogorszeniem metabolizmu, zaburzeniami hormonalnymi, które to z kolei wiążą się z szeregiem nieprawidłowości w pracy całego organizmu.

Osoby, jedzące za mało, narażają się na takie problemy zdrowotne jak:

Osteoporoza

Bezpłodność

Nieprawidłowy rozwój

Osłabienie układu immunologicznego

Niedożywienie

Większe ryzyko komplikacji podczas zabiegów chirurgicznych

Anemia

Chcąc schudnąć, należy robić to w sposób przemyślany i ostrożny. Przede wszystkim nie wolno spożywać mniej kalorii niż wynosi nasza podstawowa przemiana materii. Jest to liczba kalorii niezbędnych w ciągu dnia na zachowanie podstawowych funkcji życiowych w warunkach spoczynku. To znaczy absolutne minimum, które jest potrzebne, gdy nie wykonuje się żadnego wysiłku fizycznego.