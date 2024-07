Najlepiej oceniane przez pacjentów przychodnie NFZ w Poznaniu. Sprawdź listę polecanych placówek

Przychodnie NFZ na terenie Poznania

Czym charakteryzuje się dobra przychodnia rodzinna?

Wybór odpowiedniej placówki i lekarza rodzinnego nie jest łatwy. Wiele osób decyduje się na przychodnię, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, choć nie do końca to dobre podejście. Przed podjęciem decyzji, gdzie będziemy się leczyć, warto byłoby przyjrzeć się kilku miejscom, porównać ich ofertę, sprawdzić dostępność lekarzy i zorientować się w opiniach.

Kompleksowa opieka medyczna to nic innego, jak dostęp do lekarzy różnych specjalizacji w jednym miejscu. Oznacza to, że w jednej placówce znajdziesz lekarzy różnych specjalizacji, np. pediatrę, pulmonologa, kardiologa czy reumatologa. Wówczas po otrzymaniu skierowania nie będziesz musiał biegać po całym mieście, aby wykonać niezbędne badania.

Nie każdy lekarz cieszy się pozytywną opinią wśród pacjentów. Wystarczy zajrzeć do serwisu Znany Lekarz, aby przekonać się, jak pacjenci oceniają konkretnych specjalistów. Medyka powinna cechować wiedza, doświadczenie, ale też empatia, cierpliwość i odpowiednie podejście do pacjentów. Jeśli lekarz nie wzbudza zaufania, a pacjent nie jest zadowolony z otrzymanej pomocy, jest mała szansa na to, że do niego wróci.