Najlepsze życzenia noworoczne 2024. Krótkie, zabawne, wzruszające oraz wierszyki SMS i śmieszne obrazki. Czego życzyć na Nowy Rok?

Najlepsze życzenia noworoczne

Życzenia wierszyki na Sylwestra i Nowy Rok

Ładne i krótkie życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku życzę Ci nie tylko spełnienia najskrytszych pragnień, ale także odwagi, by śmiało podążać za swoimi planami i nie bać się dążyć do sukcesu. Niech 2024 rok będzie Twoim najlepszym rokiem!

Wiem, wiem, wiem – to dla Was szok, że znowu mamy Nowy Rok! Niech będzie radosny, niech się zacznie mile i niech Wam przyniesie same, szczęśliwe chwile. Niech moje życzenia, spełnią się co do joty. Niech ominą Was troski i kłopoty.

Śmieszne życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku życzę Ci tyle energii, ile potrzebujesz, by złożyć nowe meble z Ikea!

***

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi. Kufel piwa to za mało! Litr szampana by się zdało! Trzeba opić wszelkie troski, by następny rok był boski. Do siego roku życzy

***

Abyś w Nowym Roku, miał dynamo w kroku.

By panienek roje, pukały w drzwi Twoje.

By wciąż przybywało, i na wszystko starczało.

A smutki i troski, poszły precz z Twej wioski.

Do siego roku.

***

Przyjemności w dotyku,

słodkości w przełyku.

Szelestu w kieszeni,

i słońca promieni.

Oraz by rok cały,

po prostu był wspaniały

***

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie. No i morze jeszcze potem, spokojnego snu pod płotem. Żeby pies z kulawą nogą, Cię nie olał idąc drogą. Dużo czadu i uroku w nadchodzącym Nowym Roku.

***

Oby w Nowym Roku Twoje rośliny przetrwały dłużej niż Twoje noworoczne postanowienia!

***

Kapuchy i chwały, niech da Ci ten rok cały,

aby panienki za Tobą szalały,

by stać Cię było na marzeń spełnienie,

a oprócz tego na czyste sumienie.