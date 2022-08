Najnowsze tweety PSŻ Poznań z 16.08.2022? Sprawdź, co dzieje się na Twitterze u Skorpionów

@Andrzej535 Przepraszamy. Jeżeli link nie zadziała to proszę napisz▶️ [email protected] tak będzie najprościej, a wszelkie konkursy z nagrodami po otworzeniu linku radzimy unikać.

@przemekpolgesek Głupia sprawa 🫣 coś poszło nie tak i nie o takie formularze nam chodziło. Jeżeli link nie zadziała to proszę napisz▶️ [email protected]

INFO DLA MEDIÓW ⚠️ Redakcje zainteresowane otrzymaniem jednorazowych akredytacji na niedzielny mecz prosimy o wypełnienie poniższych formularzy online⤵️ ✅MEDIA https://t.co/MVct2Cnoox ✅ FOTO https://t.co/k4ESoyxEXC Wnioski należy przesłać najpóźniej do piątku do godz. 1️⃣5️⃣:0️⃣0️⃣ https://t.co/toA99xseX4

Z kim z Was widzimy się w niedzielę na Golęcinie❓ 📅 21.08.2022 r. 🕠 17:00 🎫 https://t.co/fCT1lLGybp 👉 @2LigaZuzlowa https://t.co/sZeQYWEGc2

Półfinał 2LŻ: SpecHouse PSŻ Poznań vs Metalika Recycling Kolejarz Rawicz już za niespełna tydzień❗

⬇️

📅 21.08.2022 r. (niedziela)

🕠 17:00

🎫 https://t.co/fCT1lLGybp

Tymczasem...uwielbiany przez Was Jacek Dreczka 🎤 ma coś bardzo ważnego Wam do powiedzenia❗📢

👉 @2LigaZuzlowa https://t.co/6OuMw3KJig