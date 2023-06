Najnowsze wiadomości z Poznania - 22.06.2023. Co dzieje sie w mieście?

Już w ten piątek odbędzie się "Parada Sobótkowa - Fyrtle na Warcie"!😍 Nasza cudowna rzeka wypełni się kolorowymi łodziami, mieszkańcy będą wyplatać wianki, a to wszystko będzie się dziać przy akompaniamencie klimatycznej muzyki! Sprawdźcie, w jakich konkretnie miejscach odbędą się wydarzenia i dołączcie do nas, by wspólnie świętować poznańskie Wianki. Więcej informacji: https://www.poznan.pl/mim/info/news/noc-swietojanska-w-poznaniu,206917.html