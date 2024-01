Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na naszych zdjęciach!

Najpiękniejsze pary studniówkowe

Oto piękne i urocze pary ze studniówek w Poznaniu. Znajdziecie siebie lub swoich znajomych?

Studniówka to dla młodych uczniów bardzo ważny moment. Z jednej strony radosna impreza przypomina jednak, że czas majowych egzaminów maturalnych zbliża się nieubłaganie. Czasami przygotowują się do tego wieczora tygodniami. Sama organizacja imprezy może kosztować tyle co wesele - nawet 100 tysięcy złotych. Dwa tysiące za DJ-a, kilkadziesiąt tysięcy za restaurację, dodatkowe atrakcje też nie są za darmo, do tego sukienka, garnitur, fryzjer - indywidualne wydatki maturzysty to również kilka tysięcy złotych.