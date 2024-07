Najpiękniejsze polskie plaże. Ranking TOP 10 najpiękniejszych plaż według Magazynu Travelist [03.07.2024] Natalia Szewczyk

Świnoujście uplasowało się na 2 miejscu najlepszych plaż dla aktywnych. Oferuje wiele zabytków i atrakcji historycznych, takich jak Fort Anioła, Fort Gerharda czy latarnia morska. Miasto ma bogatą historię, którą warto poznać podczas wakacyjnej wizyty. Plaże i rekreacja Plaże w Świnoujściu są jednymi z najszerszych i najczystszych nad polskim morzem, a ich długość wynosząca ponad 10 kilometrów sprawia, że każdy znajdzie tu dla siebie miejsce do wypoczynku. PRZEMYSLAW SWIDERSKI Zobacz galerię (20 zdjęć)

Lato to czas, kiedy wszyscy marzymy o chwili relaksu na plaży. Polska, mimo że często kojarzona z górami i mazurskimi jeziorami, ma do zaoferowania również przepiękne wybrzeże Bałtyku. Magazyn Travelist przygotował ranking dziesięciu najpiękniejszych polskich plaż, które warto odwiedzić. W naszym artykule przedstawimy te miejsca, podpowiemy, co sprawia, że są wyjątkowe, oraz jakie atrakcje czekają na turystów w ich okolicy.