Najpiękniejsze rolniczki - zobacz zdjęcia kobiet, które pracy w polu się nie boją [ZDJĘCIA]

Tomex i 30 lat historii. Zobacz, jak handlowano na tym wyjątkowym placu

30 lat temu przy rondzie Kocmyrzowskim powstał niewielki plac targowy. To był początek trwającej do dziś historii. TOMEX szybko stał się jednym z najpopularniejszych miejsc handlowych w Krakowie. Przejdź do galerii naszych archiwalnych zdjęć i zobacz, jak handlowano w tym miejscu...