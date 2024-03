Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wierszyki, SMS, krótkie, oryginalne życzenia na 8 marca. Zobacz, wybierz i wyślij!

Tradycja składania życzeń na Dzień Kobiet

SMS, Messenger lub inny komunikator to doskonałe narzędzia do szybkiego złożenia życzeń na Dzień Kobiet. Jakie życzenia wysłać? Przedstawiamy kilkanaście propozycji.

Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

I niech tak już co dzień będzie, Twoje Święto - ciągle, wszędzie!

Spełnienia Marzeń z okazji Dnia Kobiet życzy...