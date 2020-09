Najpopularniejsze imiona nadane w wakacje w Poznaniu [TOP 5]

Przemoc w przedszkolu Gaudium et Studium? Inni rodzice bronią pedagogów

Matka dziecka uczęszczającego do poznańskiego przedszkola Gaudium et Studium oskarża opiekunkę o zastosowanie wobec pięciolatki przemocy, a dyrekcję o brak chęci wyjaśnienia sprawy i ukrywanie faktów. Dyrekcja na dowód zapewnień o transparentności zaprosiła do obejrzenia nagrania...