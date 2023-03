Najpóźniej do 2027 roku pływalnia Olimpia w Poznaniu zostanie odbudowana. Jest nieczynna już piąty rok... Grzegorz Okoński

+7 Zobacz galerię Stara pływalnia będzie zburzona, a na jej miejscu zostanie wybudowany nowy obiekt z basenami, fitness i saunami Waldemar Wylegalski

To przed sezonem letnim dobra wiadomość dla pływaków: pływalnia Olimpia ma odrodzić się już w najbliższym czasie. Prezydent Jacek Jaśkowiak chciałby, by została odbudowana do 2025 roku, trzeba jednak założyć, że stanie się to najpóźniej do 2027 roku.