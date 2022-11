Najstarsze domy na sprzedaż w Polsce. Niektóre pochodzą jeszcze z początków XVII wieku. Zobacz, jak wyglądają!

Wodzisław, jędrzejowski, świętokrzyskie Rok budowy: 1600Cena: 1 750 000 złOpis: Sprzeczne są informacje na temat powstania pałacu. Większość historyków twierdzi, że obiekt powstał na początku XVII w. za czasów Samuela Lanckorońskiego. Inni skłaniają się ku temu, że jest to wiek XVIII. Zabytkowy pałacyk z charakterystyczną latarnią w dachu. Dziewięciotraktowy budynek z wieżą pośrodku, zbudowany w stylu palladiańskim (styl w architekturze europejskiej wywodzący się z twórczości weneckiego architekta, Andrea Palladio i rozwijający się do schyłku XVIII stulecia). Pałacyk został wybudowany, aby pełnić funkcję wieży obronnej.W 2015 r. była zrobiona kanalizacja przy ulicy w odległości 10-15 m (wymaga podłączenia z ew. zbiornikami znajdującymi się na działce). Przez działkę przechodzi sieć energetyczna (w tym siła), jednak sam budynek został odpięty od prądu, woda jest doprowadzona do działki.Pełna oferta:Zobacz więcej zdjęć tej nieruchomości --->

