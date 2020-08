Największe wpadki Lecha Poznań i polskich drużyn w europejskich pucharach. W ostatnich latach lista wstydu się wydłużyła

Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że czasami nadużywamy w Polsce określeń typu "hańba", "kompromitacja" czy "katastrofa" w sytuacjach, kiedy odpadamy z niżej notowanymi w hierarchii europejskiej rywalami. A to dlatego, że ranking naszych klubów w ostatnich sezonach, jeśli się zmieniał to na gorsze, a poza tym wbrew pozorom między zespołem z kraju, który zajmuje 20. miejsce, a 35 w tymże rankingu jest mniejsza różnica w umiejętnościach niż 20 czy 30 lat temu.

Po prostu poziom umiejętności między najlepszymi a najgorszymi piłkarzami Starego Kontynentu radykalnie się zbliżył do siebie, co nie oznacza jednak, że kluby niemieckie czy hiszpańskie mają na koncie takie wpadki jak polskie. Nie mają choćby z tego względu, że nie uczestniczą w pierwszych rundach kwalifikacjach. W przeszłości przepływ zawodników między ligami był jednak mniejszy i kluby z Cypru, Azerbejdżanu czy Mołdawii nie miały szans na odegranie jakiejkolwiek roli na arenie międzynarodowej. Teraz wystarczy mieć możnego sponsora, zatrudnić kilku wartościowych Brazylijczyków i można już myśleć co najmniej o fazie grupowej Ligi Europy. To nie zmienia jednak faktu, że polski futbol już od wielu lat drży przed konfrontacją ze średniakami europejskimi, a maksymalnie musi koncentrować się na starciach ze słabeuszami.