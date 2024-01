Andersia Silver, czyli najwyższy budynek w Poznaniu od teraz będzie znana jako biurowiec AND2.

– We współczesnym, niezwykle dynamicznym, świecie, w którym to, co realne miesza się i łączy z tym, co cyfrowe konieczne stało się wyartykułowanie walorów biurowca, jego technicznej jakości, a także znaczenia oraz zasad, jakimi kierujemy się przy jego realizacji za pośrednictwem komunikacji adekwatnej do języka społeczeństwa nowej generacji. Nasz flagowy obiekt z Placu Andersa to od dziś biurowiec AND2