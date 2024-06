"Należy się odpowiedni szacunek". Ewa Kopacz o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz pakcie migracyjnym

Ewa Kopacz jedzie do Brukseli. Była premier według wyników exit poll po raz kolejny zasiądzie w Parlamencie Europejskim. W wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego opowiada o swojej roli w europarlamencie oraz o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Do jakiej komisji będzie pani należała w następnej kadencji?

Oczywiście komisje będą rozdzielane wedle parytetu, ale chciałabym ze względu na swoje wykształcenie zostać w komisji zdrowia. Chciałabym również nadal działać w komisji zajmującej się prawami kobiet oraz oczywiście prawami dziecka, tak jak to do tej pory to czyniłam.

Jaki jest pani cel na te 5 lat?

Chciałabym, żeby powstała Europejska Unia Zdrowia, co nie jest proste i oczywiste. Sprawy zdrowia są w kompetencjach krajów członkowskich. Wydaje mi się, po pandemii szczególnie, że Unia, Parlament Europejski, Komisja Europejska zaczęli dostrzegać sprawę zdrowia i traktować ją priorytetowo z dwóch powodów. Po pierwsze społeczeństwa w Unii Europejskiej bardzo się starzeją. Po drugie, jak widać dotykają nas niespodziewane schorzenia, które mają charakter transgraniczny, czyli pandemie. W związku z tym nie wiemy, co nas może czekać, ale powinniśmy być gotowi na to, żeby walczyć z tym, co może się wydarzyć.

Zajmuje się pani zdrowiem, ale trudno nie zadać tego pytania w obliczu ostatnich wydarzeń na granicy Polski z Białorusią...

Czy wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, zmieniają politykę migracyjną Polski w Unii Europejskiej?

- Jeśli chodzi o Unię Europejską, podejrzewam, że ten fakt, który był ostatnio został zawetowany przez premiera Tuska na Radzie Europejskiej, że ten pakt wróci do nas i będziemy nad nim pracować ponownie. Natomiast jedno jest pewne, jeśli tylko można kogokolwiek dzisiaj stawiać w sytuacji bardzo niekomfortowej to są po pierwsze politycy, a po drugie to są przede wszystkim żołnierze, którzy tam bronią tych naszych granic niekiedy narażając swoje życie, jak to widzieliśmy w ostatnich dniach. To żołnierzom należy się odpowiedni szacunek, wsparcie logistyczne, ale też prawne. Tak, żeby nikt im nie zarzucił, że zrobili cokolwiek nie tak lub niezgodnego z prawem, jak to ostatnio się wydarzyło. W związku z tym, że oddali strzały byli przez prokuratora odpowiednio potraktowani oraz przez wojskowe służby. Jestem pewna i jestem przekonana, że dzisiaj polityka migracyjna wymaga po pierwsze odpowiedniej wrażliwości, po drugie delikatności, po trzecie stanowczości i odpowiednich aktów prawnych, jeśli chodzi o poziom europejski, to te niewątpliwie będą jeszcze modyfikowane.

