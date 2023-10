Napastnik Lecha Poznań brylował w meczu reprezentacji. Jego bramki pozwoliły rozgromić rywali. Czy jego notowania wzrosły u trenera?

Mimo że od momentu powrotu po kontuzji Filipa Szymczaka do składu Lecha Poznań minęło już sporo czasu, to cały czas 21-letek nie potrafi wrócić do dyspozycji sprzed urazu doznanego w marcu. Napastnik w 14 spotkaniach (w ekstraklasie oraz Lidze Konferencji Europy) zdobył zaledwie jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Co więcej, nie jest on podstawowym wyborem trenera Johna van den Broma, nawet w dobie braku Mikaela Ishaka, Holenderski szkoleniowiec zdecydowanie woli postawić w jego miejsce Filipa Marchwińskiego, który świetnie spisuje się na tej pozycji.

W reprezentacji Polski do lat 21, Filip Szymczak był natomiast pierwszym wyborem na środku ataku u trenera Michała Probierza. Jest także pierwszym wyborem u nowego selekcjonera Adama Majewskiego. Przed spotkaniem z Estonią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, które w 2025 roku odbędą się na Słowacji, Szymczak w 11 meczach miał trzy bramki.