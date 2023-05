Nekrofil z Poznania, "Władca Much", "Skorpion"... Ci seryjni mordercy zabijali z zimną krwią

Seryjni polscy mordercy

Wspomnienie nazwisk tych morderców wywołuje dreszcze. Siali strach i masową panikę. Nikt nie chciał spotkać ich na swojej drodze.

Nekrofil z Poznania już jako 2-letnie dziecko często bywał na cmentarzu. Na grób zmarłego brata zabierała go matka. Później, od 11 roku życia podglądał w szpitalu sekcje zwłok. Jego fascynacja śmiercią i zmarłymi posunęła go do niewyobrażalnych czynów. Nie tylko zabijał, ale również profanował zwłoki. Jedne ukradł z cmentarnej kaplicy i okaleczył, wycinając zmarłej kobiecie piersi i narządu płciowe.