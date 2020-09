Netflix udostępnił bezpłatnie wybrane filmy i seriale. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy kliknąć

Zbliża się jesień, a z nią chłodne wieczory, podczas których z chęcią zawijamy się w koc i włączamy film lub ulubiony serial. Właściciele platformy Netflix postanowili wykorzystać ten moment, by zachęcić Polaków do oglądania ich produkcji. W celu pozyskania nowych klientów udostępniono do bezpłatnego oglądania wybrane filmy, programy i seriale.

Czytaj też: Książę Harry i jego żona Meghan podpisali umowę z Netflix. Zarobią na produkcji filmowej setki milionów dolarów

By skorzystać z oferty, nie trzeba się rejestrować i zakładać konta w serwisie. Wystarczy wejść na stronę www.netflix.com/pl/watch-free, wybrać jedną z udostępnionych produkcji, kliknąć i rozpocząć oglądanie.

Darmowe filmy i seriale na Netflixie: Co można obejrzeć?

Właściciele platformy udostępnili bezpłatnie 10 pozycji. Wśród nich znajdziemy odcinki popularnych seriali, program z gatunku reality tv i trzy pełnometrażowe filmy.