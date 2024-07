Nic nie przyspieszy budowy drugiego etapu tramwaju na Naramowice w Poznaniu. Nawet kredyt z KPO

Pożyczka z KPO na budowę tramwaju na Naramowice?

Niedawno podjęto decyzję o zmianie założeń Krajowego Planu Odbudowy w części dotyczącej Zielonej Transformacji Miast. Dzięki temu możliwe stało się finansowanie inwestycji w infrastrukturę, między innymi budowę nowych tras tramwajowych. Decyzja ta zbiegła się w czasie z szeroko zakrojoną dyskusją w Poznaniu co do dalszych losów planowanej budowy II etapu tramwaju na Naramowice, który będzie łączył obecnie istniejącą linię ze ścisłym centrum Poznania. Odcinek ten w sposób znaczący skróci czas podróży z tej części Poznania do ścisłego centrum.