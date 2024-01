Zachowanie Dariusza spotkało się z wielkim niezadowoleniem widzów. Żaden z uczestników programu "Rolnik szuka żony" nie był tak mocno krytykowany jak on.

Dariusz w końcu postanowił zabrać głos w sprawie burzy w internecie.

- W ostatnim czasie sporo pojawia się nieprzychylnych komentarzy dotyczących mojej osoby, Artura i Waldka. Chciałbym wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest dalekie od poprawnego i nie macie naprawdę jakichkolwiek podstaw do takiej krytyki i hejtu jaki wylewacie na nas. Z uwagi na to, że jest to program rozrywkowy, zostały wybrane tylko najciekawsze dla widza momenty, który szuka zwrotów akcji i sensacji. Proszę mi uwierzyć, że to co zostało pokazane w waszych odbiornikach jest to zaledwie procent tego co było nagrane i co przeżyliśmy wspólnie z ekipą produkcyjną. W wielu momentach naprawdę wyglądało to dużo inaczej jak zostało pokazane. Mam dla was ważny apel, nie komentujcie głupio skoro nie wiecie jak było naprawdę. Uczestnikom z poprzedniej edycji także dziękuję za komentarze, mieliście swój czas, było go wykorzystać jak była pora. Życzę wam miłego wieczoru i pozdrawiam wszystkich moich fanów tych pozytywnych jak i negatywnych - napisał na Instagramie Dariusz z "Rolnik szuka żony".